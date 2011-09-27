〔全球金市〕美国期金和期银反弹,因欧债危机忧虑缓和推动美元走疲

美国股市：开盘走低，受政治不确定性打压
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透新加坡9月27日电---美国期金主力合约GCcv1周二在亚洲时段上涨2.6%至每盎司1,635.9美元,从上日所及七个半月低位1,535美元反弹,因为市场寄望欧元区朝债务危机解决买进,从而推动美元走疲.
美国期银主力合约SIcv1上扬3.3%至30.97美元,此前一度跌至去年11月中旬以来的最低位26.15美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透2月6日 - 美国股市周一开盘走低，因上周发布强劲的就业报告后投资者寻找新的刺激因素，同时特朗普总统政策的不确定性继续打压市场。
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。