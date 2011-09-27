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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 09:27 BJT

〔全球金市〕美国期金和期银反弹,因欧债危机忧虑缓和推动美元走疲

路透新加坡9月27日电---美国期金主力合约GCcv1周二在亚洲时段上涨2.6%至每盎司1,635.9美元,从上日所及七个半月低位1,535美元反弹,因为市场寄望欧元区朝债务危机解决买进,从而推动美元走疲.

美国期银主力合约SIcv1上扬3.3%至30.97美元,此前一度跌至去年11月中旬以来的最低位26.15美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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