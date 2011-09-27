版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 09:24 BJT

〔韩国汇市〕韩元因欧元区债务危机重现希望而回升,公债价格走坚

路透首尔9月27日电---韩国韩元/美元KRW=周二上升,因欧洲债务危机长期解决方案出台的希望重现,有报导称欧洲领导人正在拟定一个雄心勃勃的计划,对负债累累的银行进行资本重组.

0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,184.5韩元.周一本地市场收盘报1,195.8,接近一年低点.

韩元因近期市场波动而受挫,消息人士告诉路透,为提振本币,韩国当局计划明年取消公债发行上限,并发行最多18万亿(兆)韩元公债用于市场干预.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐