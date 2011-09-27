〔韩国汇市〕韩元因欧元区债务危机重现希望而回升,公债价格走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔9月27日电---韩国韩元/美元KRW=周二上升,因欧洲债务危机长期解决方案出台的希望重现,有报导称欧洲领导人正在拟定一个雄心勃勃的计划,对负债累累的银行进行资本重组.
0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,184.5韩元.周一本地市场收盘报1,195.8,接近一年低点.
韩元因近期市场波动而受挫,消息人士告诉路透,为提振本币,韩国当局计划明年取消公债发行上限,并发行最多18万亿(兆)韩元公债用于市场干预.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)