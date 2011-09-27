版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 09:47 BJT

〔标题新闻〕日本伊藤忠商事菲律宾合资公司将收购壳牌在该国的全部液化石油气业务--日经

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KQ3CM]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐