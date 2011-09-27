〔中国公开市场〕一年央票收益率连续第六周持平于3.5840%--公告

路透上海9月27日电---中国人民银行周二公告称,稍早招标发行的20亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%.

公告并显示,央行公开市场今日未进行正回购操作.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 20亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)

上周二 10亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)