〔中国公开市场〕一年央票收益率连续第六周持平于3.5840%--公告

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透上海9月27日电---中国人民银行周二公告称,稍早招标发行的20亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%.
公告并显示,央行公开市场今日未进行正回购操作.
央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周二 20亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)
上周二 10亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
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