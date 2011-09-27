杨洁篪敦促美国纠正售台武器错误

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月26日电---美国国务院一名高级官员称，中国外交部长杨洁篪与美国国务卿希拉里会面，敦促美国纠正帮台湾升级F-16战机的军售案，称此项军售案会损害中美关系。
该官员透露，杨洁篪与希拉里在联合国大会间隙，举行了一小时的会晤。
该官员表示：“杨洁篪向希拉里提出严正抗议，要求奥巴马政府重新考虑这一决定，指出此项军售案将有损中美互信。”
美国对台军售，一直是中美关系的障碍之一。
该官员称，中方在近期与美国官员会面时，暗示美国最新对台军售将导致两军一些交流活动取消或推迟。奥巴马政府上周通知国会最新对台军售案。
希拉里对杨洁篪表示，维护台湾海峡和平稳定符合美国战略利益，美国有义务遵照1979年《台湾关系法》，向台湾提供必要的防御武器。
该官员透露，希拉里强调指出，正是由于来自美国的有力支持，才让台湾有信心与大陆展开对话。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)