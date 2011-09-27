〔欧洲金融〕欧洲考虑设立特殊目的载体发债,帮助遏制债务危机--CNBC

路透华盛顿9月26日电---美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周一引述一位欧洲高层财经官员报导称,欧洲官员正在考虑为一个特殊目的载体(SPV)提供种子基金;该SPV将发行债券并买入欧洲主权债务,来遏制欧元区债务危机.

CNBC称,该SPV将由欧洲投资银行(EIB)设立,其债券也可在欧洲央行(ECB)用作担保品,"我们的理解是,让EFSF发挥杠杆效应的计划已在深度推进."

CNBC表示,虽然这项计划已有细节,但可能并非讨论中的唯一计划.

未能立即联系到EIB发言人置评.

另一位参与了危机解决方案讨论的欧洲官员说,这篇报导"很奇怪".

"这不是我们的讨论内容.我们的确是在与EIB讨论提高其能力,但谈到的只是项目债券."这名官员告诉路透,项目债券即指用于帮助欧盟大型基建项目融资的债券.(完)