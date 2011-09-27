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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 10:04 BJT

〔中国期市〕上海金交所临时性调高黄金白银合约保证金比例和涨跌停幅度

路透上海9月27日电---上海黄金交易所周二表示,将从9月30日开始暂时调升黄金与白银远期合约的交易保证金,以控制违约风险.中国即将迎来一周的国庆长假期.

该交易所称,黄金合约的保证金比例将从目前的15%提高至20%,涨跌停板幅度限制将从12%调整为18%.

白银合约保证金比例将从18%上调至22%,涨跌停板幅度限制从15%提高至20%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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