〔中国货币市场〕回购利率因新股申购明显上扬,但资金并未现紧张状况

路透上海9月27日电---中国银行间市场周二早盘明显上扬,其中隔夜品种受大盘新股--中国水电影响,上行近100个基点(bp).市场人士称,利率虽然走高,但并未出现资金紧张的情况.目前投资者较为盲目,对于一些需求集中的期限,首笔成交起到决定性作用.

"整体资金面并没有出现紧张...比较热门的期限,第一笔成交如果价格高的话,再想压下来就很难了,"华南一银行交易员表示.

他指出,考虑到季末因素,央行公开市场操作较为温和,以保持市场的流动性.利率上扬主要与中国水电首次公开发行(IPO)申购相关,然9月30日资金即可解冻,对市场造成的影响也只是短暂的,月底资金面情况无需过于悲观.

央行稍早招标发行的20亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;今日未进行正回购操作.同时,本周公开市场到期量有590亿元.

中国水电此次A股发行数量确定为30亿股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.该股网上申购日为9月27日(周二),网上资金解冻日为9月30日(周五).[ID:nCN1985901]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0580 3.0992 +95.88

七天CN7DRP=CFXS 4.6523 3.7867 +86.56

14天CN14DRP=CFXS 5.0397 4.4992 +54.05

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0563 3.0990 +95.73

七天CHICNY7D=CFXS 4.6976 3.9441 +75.35

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