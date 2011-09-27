〔新闻稿〕中国1-8月规模以上工业企业实现利润同比增长28.2%

在39个工业大类行业中，38个行业利润同比增长，1个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长36.3%，黑色金属矿采选业增长54.5%，化学原料及化学制品制造业增长55.6%，化学纤维制造业增长39.5%，黑色金属冶炼及压延加工业增长22.8%，有色金属冶炼及压延加工业增长64.6%，交通运输设备制造业增长11.5%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长2.1%，电力、热力的生产和供应业增长5.4%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降85.3%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入148081亿元，同比增长23.2%，每百元主营业务收入中的成本为82.23元，主营业务收入利润率为6.87%；集体企业实现主营业务收入8112亿元，同比增长29.1%，每百元主营业务收入中的成本为85.7元，主营业务收入利润率为6.4%；股份制企业实现主营业务收入299286亿元，同比增长33.7%，每百元主营业务收入中的成本为84.8元，主营业务收入利润率为6.14%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入139683亿元，同比增长22.2%，每百元主营业务收入中的成本为86.12元，主营业务收入利润率为6.04%；私营企业实现主营业务收入158663亿元，同比增长39.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.37元，主营业务收入利润率为5.59%。