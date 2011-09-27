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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 10:17 BJT

〔新闻稿〕中国1-8月规模以上工业企业实现利润同比增长28.2%

(以下为中国国家统计局发布的1-8月份全国规模以上工业企业利润新闻稿全文)

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润32281亿元，同比增长28.2%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润10175亿元，同比增长20.6%；集体企业实现利润519亿元，同比增长31.8%；股份制企业实现利润18362亿元，同比增长33.8%；外商及港澳台商投资企业实现利润8431亿元，同比增长14.4%；私营企业实现利润8871亿元，同比增长45.6%。

在39个工业大类行业中，38个行业利润同比增长，1个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长36.3%，黑色金属矿采选业增长54.5%，化学原料及化学制品制造业增长55.6%，化学纤维制造业增长39.5%，黑色金属冶炼及压延加工业增长22.8%，有色金属冶炼及压延加工业增长64.6%，交通运输设备制造业增长11.5%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长2.1%，电力、热力的生产和供应业增长5.4%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降85.3%。

规模以上工业企业实现主营业务收入531695亿元，同比增长29.9%。每百元主营业务收入中的成本为85.08元，主营业务收入利润率为6.07%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入148081亿元，同比增长23.2%，每百元主营业务收入中的成本为82.23元，主营业务收入利润率为6.87%；集体企业实现主营业务收入8112亿元，同比增长29.1%，每百元主营业务收入中的成本为85.7元，主营业务收入利润率为6.4%；股份制企业实现主营业务收入299286亿元，同比增长33.7%，每百元主营业务收入中的成本为84.8元，主营业务收入利润率为6.14%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入139683亿元，同比增长22.2%，每百元主营业务收入中的成本为86.12元，主营业务收入利润率为6.04%；私营企业实现主营业务收入158663亿元，同比增长39.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.37元，主营业务收入利润率为5.59%。

8月末，规模以上工业企业应收账款68464亿元，同比增长21.2%。产成品资金26449亿元，同比增长23.4%。(完)

更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--整理 康熙泽; 审校 林高丽

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