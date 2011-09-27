《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日(II)

**证券时报**

--野村证券发布研究报告,预计未来几年中国的通胀将一直高位运行,并预计2011年至2015年期间,平均居民消费价格指数(CPI)涨幅约为5%.

--中国糖业协会副理事长刘汉德近日表示,明年国内糖市供需缺口将达300万吨,价格低于7,000元人民币/吨是不正常的,而当前价格已偏离价值中枢,下跌空间不大.

**经济参考报**

--据悉,《宽带网络基础设施"十二五"规划》徵求意见稿已完成编撰工作上报至工信部审批,有望于今年四季度正式公布.根据规划,"十二五"(2011-2015年)宽带网络基础设施建设将累计投资16,000亿元,其中宽带接入网投资5,700亿元.

--随着目前秋粮中的主要品种玉米和中晚稻价格均已涨至历史最高值,分析人士预计,伴随秋粮陆续上市,收购价格较去年高开已成定局,後期可能会因政策调控而有所回落,但粮价高位运行态势不会改变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]