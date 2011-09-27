《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
**证券时报**
--野村证券发布研究报告,预计未来几年中国的通胀将一直高位运行,并预计2011年至2015年期间,平均居民消费价格指数(CPI)涨幅约为5%.
--中国糖业协会副理事长刘汉德近日表示,明年国内糖市供需缺口将达300万吨,价格低于7,000元人民币/吨是不正常的,而当前价格已偏离价值中枢,下跌空间不大.
**经济参考报**
--据悉,《宽带网络基础设施"十二五"规划》徵求意见稿已完成编撰工作上报至工信部审批,有望于今年四季度正式公布.根据规划,"十二五"(2011-2015年)宽带网络基础设施建设将累计投资16,000亿元,其中宽带接入网投资5,700亿元.
--随着目前秋粮中的主要品种玉米和中晚稻价格均已涨至历史最高值,分析人士预计,伴随秋粮陆续上市,收购价格较去年高开已成定局,後期可能会因政策调控而有所回落,但粮价高位运行态势不会改变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)