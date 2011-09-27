版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 10:41 BJT

〔中国新债〕阳泉煤业集团10月10日将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海9月27日电---中国阳泉煤业(集团)有限责任公司周二公告称,将于10月10日簿记建档发行

10亿元人民币中期票据,期限五年.

这是阳泉煤业集团发行的2011年度第三期中期票据.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

==============================================================================================

阳泉煤业集团 29 10 5 10/10簿记建档 招商银行 AAA 10/12 10/13

华夏银行

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐