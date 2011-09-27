〔中国公开市场〕一年央票收益率续稳,正回购暂停以缓长假前资金压力(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年央票发行收益率连续六周持平于3.5840%

* 正回购操作暂停

* 季末与十一长假碰头,央行温和操作以缓资金压力

路透上海9月27日电---中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第六周持平,而正回购操作暂停,因临近季末及十一长假,银行备付压力加大,央行遂温和操作以缓资金压力.

央行公告显示,稍早招标发行的20亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第六周持平于3.5840%.

"今天回购利率上了不少,但资金面还不是太紧,不过(国庆)节前没几天了,过两天趋紧的可能性还是有的,"上海一银行交易员称.

他认为,目前来看大盘股中国水电A股IPO对资金面的冲击没有预想中大,但季末和长假的资金需求压力仍不可忽视,此时公开市场适度放松操作亦在清理之中.

中国水电此次A股发行数量确定为30亿股,募资额至多144亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.今日为该股网上申购日,网上资金解冻日为9月30日(周五).[ID:nCN1985901]

10月1日-7日为中国国庆长假,期间主要金融市场休市.

北京一券商分析师指出,央票一二级市场利差倒挂明显缩小,且央行目前提升央票发行量的意愿并不迫切,因此发行收益率如预期般继续持稳.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.7848%.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央行公开市场此前已经连续十周净投放,累计达3,990亿元,其中上周净投放480亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 290

正回购到期 300

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