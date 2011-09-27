〔中国地产〕标准普尔预期中国地产开发商将面临流动性压力

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透香港9月27日电---评等机构标准普尔周二表示:
* 中国房地产销售趋弱且国内外信贷收紧可能会加剧流动性压力
* 追踪的多数房地产开发商在2012年可以消化房地产销售下降10%的影响
* 中国房地产开发商2011年签约销售将平均增长25-30%
* 如果签约销售量下降30%,包括一些大公司在内的许多企业将难以偿付短期债务
* 预计中国地产开发商的信贷环境将变得更加严峻
* 信贷环境将促使房地产企业降价并寻找其他融资渠道
* 专门在北京和上海等地开发高档房地产的企业可能受创最重
* 最有可能受到冲击的开发商是上海置业,上海证大,沿海集团,绿城中国,合生创展和盛高置地
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。