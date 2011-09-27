〔中国地产〕标准普尔预期中国地产开发商将面临流动性压力

路透香港9月27日电---评等机构标准普尔周二表示:

* 中国房地产销售趋弱且国内外信贷收紧可能会加剧流动性压力

* 追踪的多数房地产开发商在2012年可以消化房地产销售下降10%的影响

* 中国房地产开发商2011年签约销售将平均增长25-30%

* 如果签约销售量下降30%,包括一些大公司在内的许多企业将难以偿付短期债务

* 预计中国地产开发商的信贷环境将变得更加严峻

* 信贷环境将促使房地产企业降价并寻找其他融资渠道

* 专门在北京和上海等地开发高档房地产的企业可能受创最重