〔中国新债〕中铁二十一局下周日将发行5亿元短期融资券,期限一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国中铁二十一局集团有限公司周二公告称,将于下周日(10月9日)在银行间
债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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中铁二十一局 5 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA 10/10 10/11
民生银行
=========================================================================================(完)
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--整理 周晓峰; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)