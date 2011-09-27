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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 10:47 BJT

〔中国新债〕中铁二十一局下周日将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月27日电---中国中铁二十一局集团有限公司周二公告称,将于下周日(10月9日)在银行间

债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中铁二十一局 5 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA 10/10 10/11

民生银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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