〔欧洲金融〕ECB管委诺沃特尼称,正在讨论扩大EFSF的规模

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透波士顿9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称,可能将提高欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,但或许不会像一些人预计的那样大.
"我们正在讨论扩大EFSF的规模,"诺沃特尼在哈佛大学表示.
"规模会比目前高,但不会是1万亿(兆)(欧元),"诺沃特尼称.
近期市场传言指出,EFSF可能将从目前的4,400亿欧元最多提高至2万亿欧元.
此前在柏林,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对提高EFSF规模的计划表示了质疑.
诺沃特尼表示,他不就希腊可能进行的债务减记多做推测,且不会去设想意大利或西班牙类似情况.
他称,随着时间推移,欧盟将解决其经济和信贷问题.
"这不是短期问题,而是结构性问题,"诺沃特尼表示.安全网旨在"在做出结构调整前争取时间,而不是一事无成的过渡工具."(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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