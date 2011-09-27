〔欧洲金融〕ECB管委诺沃特尼称,正在讨论扩大EFSF的规模

路透波士顿9月26日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称,可能将提高欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,但或许不会像一些人预计的那样大.

"我们正在讨论扩大EFSF的规模,"诺沃特尼在哈佛大学表示.

"规模会比目前高,但不会是1万亿(兆)(欧元),"诺沃特尼称.

近期市场传言指出,EFSF可能将从目前的4,400亿欧元最多提高至2万亿欧元.

此前在柏林,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对提高EFSF规模的计划表示了质疑.

诺沃特尼表示,他不就希腊可能进行的债务减记多做推测,且不会去设想意大利或西班牙类似情况.

他称,随着时间推移,欧盟将解决其经济和信贷问题.

"这不是短期问题,而是结构性问题,"诺沃特尼表示.安全网旨在"在做出结构调整前争取时间,而不是一事无成的过渡工具."(完)