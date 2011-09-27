〔金属期市〕上海基本金属连跌三日後急剧反弹,追随亚洲股市涨势

路透上海9月27日电---上海基本金属期货合约周二急剧反弹,追随亚洲股市涨势,市场寄望于欧元区官员将采取行动,遏制希腊债务问题,并避免爆发另一场全面的银行业危机.

上海期货交易所期铜主力12月合约SCFc3开盘後一度反弹近5%,不过随後涨幅削减750元人民币(117.18美元),0135 GMT时报每吨55,150元人民币.

上海期铅SPBcv1和期锌SZNcv1双双跳涨逾5%至盘中高点,但後来也都回吐部分涨幅.