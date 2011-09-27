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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 10:59 BJT

《外汇动态》澳元反弹升穿阻力位且触发停损买单,因股市和商品市场走坚

0241GMT--澳元AUD=D4反弹,此前日本投资者的卖盘力道缓和,并且受到股市和大宗商品市场走坚的支撑.

澳元上涨0.4%至0.9874美元,此前升穿了0.9865美元的阻力位--即1.0399-0.9622美元近期跌势的38.2%回档位,而且还触发了0.9870美元处的停损单.突破上述阻力为澳元进一步升向0.9927美元附近的关键水准铺平了道路,0.9927是8月9日触及的低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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