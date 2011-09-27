《外汇动态》澳元反弹升穿阻力位且触发停损买单,因股市和商品市场走坚

澳元上涨0.4%至0.9874美元,此前升穿了0.9865美元的阻力位--即1.0399-0.9622美元近期跌势的38.2%回档位,而且还触发了0.9870美元处的停损单.突破上述阻力为澳元进一步升向0.9927美元附近的关键水准铺平了道路,0.9927是8月9日触及的低位.(完)