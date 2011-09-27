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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 11:23 BJT

〔标题新闻〕若各国政府不调整政策方针,20国集团到明年底或丧失4,000万个工作岗位--ILO

注:ILO为国际劳工组织的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KQ186]

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