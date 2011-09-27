《热点透视》比尔盖兹的建议令托宾税话题重回G20

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann; 编译 李春喜

路透纽约9月26日电---微软(MSFT.O)董事长、亿万富豪比尔-盖兹对于终极的劫富济贫税--罗宾汉税(Robin Hood tax)表示支持.盖兹在给20国集团(G20)的报告中建议,富裕国家应当对金融交易征税,以用作扶贫善款.这个提议显然是要从投机客那里拿钱给穷人.不过盖兹的支持并不能改变英国等反对者的立场.但却使法、德等支持者推行起来更加容易,即使徵收的资金不一定像盖茨希望的全部用于慈善.

把托宾税(Tobin Tax)与扶贫联系起来可能有些牵强.多数发达经济体的决策者对任何新徵收的资金都有许多其他用途.而且托宾税在财政上的效果可能不会太大.盖兹基金会也承认,如果仅在大的欧洲国家徵收,对股票和债券分别徵收10个基点和2个基点的税率每年也只能募集90亿美元.

不过筹款仅是托宾税的卖点之一.交易税可以用来打击高频交易,而不会针对长期投资.许多人认为高频交易是纯粹的寻租行为,对于增加市场流动性几乎毫无益处.

此外,托宾税也是另一个让金融行业付出应付代价的方法.根据经济与政策研究中心(Center for Economic and Policy Research)的数据,尽管金融服务量最近有所下降,但相对于经济其总量自1970年代初已经翻了四倍.那些认为金融业被纵容坏的人,希望看到该行业萎缩,尤其是通过打击炒单(churning)行为.

唱反调的人往往会夸大该税种带来的损害.英国徵收的印花税并没有把金融服务业赶走,美国也徵收小幅的交易税为证券交易委员会(SEC)筹资.其他一些G20成员国也徵收类似税种,比如巴西、印度和南非等国.

德国财长朔伊布勒认为,如果欧洲人能使托宾税发挥效力,最终美国和英国也会愿意重新考虑.他上周末在在华盛顿的讲话语气表明他非常热衷于该政策.(完)