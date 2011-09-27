〔台湾热股〕苹果供应商股价反弹,因投资者对需求有信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 苹果供应商股价反弹,宸鸿涨停
* 苹果未削减第四季订单--供应链消息人士
* 市场普遍认为iPhone和iPad需求仍然稳固--基金经理
路透台北9月27日电---苹果(AAPL.O)供应商的股价周二反弹,上个交易日则大跌.投资者仍然相信,苹果的热卖产品将持续吸引旺盛需求.
苹果供应链的两名消息人士表示,其客户并未正式削减订单.但其中一名人士表示,对于第四季实际订单情况看法谨慎.
"没有正式下调订单,我们仍在按计划为第四季准备的材料,但由于整体经济放缓,我们也会对第四季实际订单情况保持谨慎,"一名了解情况的消息人士对路透表示.
另一名消息人士表示,苹果的第四季订单没有变化,他们的业务不会受到影响.
截至0212GMT为止,触控面板厂商宸鸿(3673.TW)涨停,其同业胜华科技2384.TW大涨5.7%.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)