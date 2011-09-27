〔台湾热股〕苹果供应商股价反弹,因投资者对需求有信心

* 苹果供应商股价反弹,宸鸿涨停

* 苹果未削减第四季订单--供应链消息人士

* 市场普遍认为iPhone和iPad需求仍然稳固--基金经理

路透台北9月27日电---苹果(AAPL.O)供应商的股价周二反弹,上个交易日则大跌.投资者仍然相信,苹果的热卖产品将持续吸引旺盛需求.

苹果供应链的两名消息人士表示,其客户并未正式削减订单.但其中一名人士表示,对于第四季实际订单情况看法谨慎.

"没有正式下调订单,我们仍在按计划为第四季准备的材料,但由于整体经济放缓,我们也会对第四季实际订单情况保持谨慎,"一名了解情况的消息人士对路透表示.

另一名消息人士表示,苹果的第四季订单没有变化,他们的业务不会受到影响.

截至0212GMT为止,触控面板厂商宸鸿(3673.TW)涨停,其同业胜华科技2384.TW大涨5.7%.