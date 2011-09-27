〔日本股市〕早盘收高将近2%,因欧元区债务危机控制计划令人期待

路透东京9月27日电---日本股市日经指数周二攀升将近2%,自前一日创下的两年半最低收盘水准反弹,追随其他风险资产涨势,因冀望欧洲债务危机计划将会见效,同时与分红派息相关的买盘也支撑市场.

周二是许多日本股票的派息截止日,公司将对这一日仍持有股票的股东派发4-9月中期股息.

"那些怀疑股价能否进一步上涨的人没有什麽买入意愿,但多数股票即将派息,因而吸引了许多投资者,"立花证券运营长Kenichi Hirano说.