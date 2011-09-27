〔日本股市〕早盘收高将近2%,因欧元区债务危机控制计划令人期待

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京9月27日电---日本股市日经指数周二攀升将近2%,自前一日创下的两年半最低收盘水准反弹,追随其他风险资产涨势,因冀望欧洲债务危机计划将会见效,同时与分红派息相关的买盘也支撑市场.
周二是许多日本股票的派息截止日,公司将对这一日仍持有股票的股东派发4-9月中期股息.
"那些怀疑股价能否进一步上涨的人没有什麽买入意愿,但多数股票即将派息,因而吸引了许多投资者,"立花证券运营长Kenichi Hirano说.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)