波音称若日本采购F-18战机 可获授权生产多数组件

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月26日电（记者 Mariko Katsumura/Kiyoshi Takenaka）---美国飞机制造商波音(BA.N)称，若日本选择购买下一代战机，日本国防工业承包商可能获得授权，生产F/A 18超级大黄蜂战机。

此前，波音、洛克希德・马丁(LMT.N)以及一个欧洲多国组成的生产商团队向日本递交了竞标书，以获得日本新一代战机的生产合同，这宗交易总价值可能高达80亿美元。

日本计划今年决定以大约40架新型战机，替换目前服役的日益老化的F-4鬼怪战斗机群。

波音驻日本代表米尔斯（Phillip Mills）表示，如果日本选择购买超级大黄蜂战机，日本制造商可供应其中约四分之三的组件。

目前各界密切关注的是，新一代战机相关的工作中会有多少会外包给日本企业。日本持续缩减国防预算令本国国防工业备受打击。

“当你走到波音的生产线旁，看到波音在圣路易斯所作的一切都将或正在提供由日本企业来完成，”米尔斯在接受路透采访时称，“显然这将占到约75%。”他所说的百分比是波音可能向日本生产商外包F-18战机组件的比例。

波音将以F/A 18超级大黄蜂战机，与洛克希德马丁的F-35战机以及欧洲多国研制的台风战机相抗衡，争夺上述交易。（完）