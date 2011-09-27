《外汇专栏》英镑可能再次重贬,因美元走强且英国国内因素偏空

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 兰秀娟/王兴亚
路透伦敦9月26日电---英镑兑美元GBP=前景黯淡,因为全球经济忧虑激发美元买盘,再加上英国国内因素,对英镑构成了威胁.
上周四的抛售导致英镑跌至1.5325美元的低点,随後反弹.英镑差一点就跌破周线一目均衡云区底部(当时位于1.5316).
这个底部现在位于1.5329,未来几周内可能小幅上升.这个云区底部可能相当关键,若跌破周线云区底部,可能促使英镑迅速跌向1.5000.
从全球角度而言,周末的20国集团(G20)财长会议和国际货币基金组织(IMF)年会,并没有推出打消投资者疑虑的特效药.
美元指数.DXY仍处高位,反映投资者青睐美元和美国债券市场的安全性和流动性.
另一方面,英国国内的因素也压制英镑.
支出增加和税收减少,致使英国政府8月借款规模扩大,压过了前几个月支出数字下修的利好影响.
在英国政府强调削减赤字的情况下,这实在不是好现象.当然,情况可能更糟.
英国运用公共财政行动(PFI)计划为公共工程融资.根据基础设施计划数据库,2005到2009年间共进行339项工程,总值765亿美元.
上述负债并未计算在国民帐户内.
英国预算责任办公室(Office for Budget Responsibility)估计,若把PFI所有负债计入国民帐户,国家债务将增加350亿英镑,相当于国内生产总值(GDP)的2.5%.
**货币政策造成拖累**
英镑面临的另一棘手问题是英国的货币政策前景.
英国经济前景迅速恶化,迫使英国央行周三暗示准备注入更多资金以支撑经济增长,最快或于10月出手.
英镑空头还将一直密切关注英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特的言论.
布罗德班特周一在路透举办的活动上称,英镑弱势或将长时间持续,因调整经济平衡偏向出口的过程,可能受银行体系"硬化"的阻碍.[ID:nCN1987441]
"至少以需求方趋势来看,英镑实际汇率将仍维持一段时间疲软,"他称.
英镑可能会再次重贬.(完)
--译文审校 沈以文
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
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