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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 11:38 BJT

〔标题新闻〕TOCOM将从10月起把期胶的交易熔断价格区间收窄一半,以协助限制市场波动

注:东京工业品交易所(TOCOM)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KR0DR]

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