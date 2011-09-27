〔中国债市动态〕现券收益率小幅上涨,资金成本上升未影响做多动能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅上涨.业内人士表示,今日收益率上涨属于技术面回调,并不会改变市场运行方向.在流动性缓和以及避险需求的利好因素推动下,债市收益率仍处下行通道内.
此外,虽资金成本骤升,但今日市场流动性未受明显影响,机构做多热情仍占主导,买盘踊跃,对现券市场形成支撑.
"资金成本虽然上去了,但是收益率变动不大,卖盘被点的挺多的."北京一银行交易员称.
交易员并指出,债市本轮上涨的诱发因素来自外围经济动荡所引发的避险需求,期间多数成交以交易盘为主,对于目前收益率支持力度较弱.
中国银行间市场周二早盘明显上扬,其中隔夜品种受大盘新股--中国水电影响,上行近100个基点(bp).市场人士称,利率虽然走高,但并未出现资金紧张的情况.目前投资者较为盲目,对于一些需求集中的期限,首笔成交起到决定性作用. [ID:nCN1989155](完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)