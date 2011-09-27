〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走升,期待出台欧债危机解决方案

* 人民币兑美元即期走升

* 欧元反弹,美元指数走软

* 投资者期待欧盟能够出台危机解决方案

路透上海9月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期上涨.市场对欧债危机的极度悲观情绪正慢慢缓和,投资者期待欧盟能够出台一份有效的危机解决方案,欧元反弹,美元指数相应走软.

北京时间11:24,人民币兑美元即期报6.3906元,上日收报6.4006元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3760元,较上日的汇改来新高6.3735元小跌.

华南一银行外汇交易员说,"早上一开盘,美元的买盘还是比较强的,和中间价的点差一度到过两百多,後来即期有所回落,目前的点差只有一百多点,这个过程正好也是欧元走的比较强的时候."

他表示,尽管海外NDF市场波动剧烈,并且一度看贬人民币兑美元未来表现.但从近期公布的中间价来看,央行近期维持市场稳定的态度是非常明确的,而且也看不出有任何的贬值意图.另外,客盘结汇需求仍然大于售汇,这很好了体现了国内市场对人民币未来走势的看法.

有关欧元区当局正考虑采行更为大胆的举措来应对自身问题的报导陆续传出,提振了市场人气,不过前行之路还有许多障碍需要跨越.美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,一项计划包括设立一家特殊目的机构从银行买入问题债务,而且再以之发行能与欧洲央行(ECB)交换的新证券.[ID:nCT0476723]

美元指数.DXY早盘下跌0.55%,至77.93点.

北京时间11:29,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3760/10,较上日尾盘的6.3970元上涨,但依旧明显低于此前6.28-6.30元左右高位.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4650/50元,上日尾盘报6.4850元.

东京汇市欧元周二在亚洲盘初守住涨势,先前投资人情绪突然从极度质疑转变成暂时的乐观,认为欧洲真的在拟定处理债务和银行危机的计画.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)