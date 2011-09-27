《热点透视》股市跌势不止,但市盈率分析或令投资者感到一丝欣慰

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole; 编译 郑茵

路透伦敦9月26日电---现在是投资者恐惧最严重的时候,在股价触及绝对底部之前他们也许没法不惊慌失措.因此,股市可能还会再跌15-30%.但是,当全球经济最终复苏的时候,这些股市的投资者也许会捶胸顿足,懊恼没有抓住今年的最低点.

当市场出现全面恐慌性下跌时,基本面价值指标也许没什麽用处.不过根据汤森路透Datastream数据,以获利预估计算,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)美股指数目前的市盈率(本益比)为11倍.2008年这一比率降至9.5倍,为近期历史低点.如果投资者认为股价会跌到类似的收益率水平,则美股还要再跌15%.欧洲的情况稍好,可能会下跌13%.

当然,如果企业获利大幅下降,情况还有可能变得更糟.要说获利比现在预期低20%,这样差劲的情况也并非不可能:在国际货币基金组织(IMF)黯淡的经济展望中,发达经济体明年的成长速度最低达到1%,新兴经济体成长或低至6%.如果获利真的下降20%,而股市的投资者只接受最低市盈率水准,那麽欧美股市可能较目前下跌30%.

乐观派当然可能得出不同的结论.他们会认为股市的长线投资者在这段时间也许太平无事.如果企业获利符合当前预期,收益率回到近期平均水准,美国股指将上扬18%.欧洲股市由于在地理位置上接近欧元区主权债务危机,因而最近几个月受创也更重一些,但到时候可能反弹34%.

的确,股市的上上下下令人忧心,经济前景也让人乐观不起来.没有人可以打保票,而且要想取得回报,对于个股也需要精挑细选--尤其是碰上银行股的时候.但是,那些耐心乐观的投资者有可能收获丰硕的成果.(完)