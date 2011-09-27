《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币下跌,因风险偏好上升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
IFR悉尼9月26日电---在投资者乐观看待欧洲集中力量推出计划应对主权债务和银行业危机之际,海外市场风险偏好上升影响到亚洲市场.
欧元、澳元和大宗商品扩大涨幅.美元/坡元和美元/韩元承受杠杆操作帐户的沉重抛压.美元/马币(林吉特)等其他日圆外亚洲货币亦下跌.
菲律宾金融市场今天因台风而休市.(完)
--编译 于春红;审校 徐文焰
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)