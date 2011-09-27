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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 12:08 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币下跌,因风险偏好上升

IFR悉尼9月26日电---在投资者乐观看待欧洲集中力量推出计划应对主权债务和银行业危机之际,海外市场风险偏好上升影响到亚洲市场.

欧元、澳元和大宗商品扩大涨幅.美元/坡元和美元/韩元承受杠杆操作帐户的沉重抛压.美元/马币(林吉特)等其他日圆外亚洲货币亦下跌.

菲律宾金融市场今天因台风而休市.(完)

--编译 于春红;审校 徐文焰

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