〔表格〕德国10月GFK消费者信心指数持平于5.2,预估为5.0

美国热股：蒂芙尼执行长辞职下台，股价下跌
路透2月6日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 周日表示，在公司公布了令人失望的财报后，执行长Frederic Cumenal已辞职下台。
2011年10月 2011年9月 2010年10月
GfK消费者信心指数 5.2 5.2 5.0
消费者信心指数分项 2011年9月 2011年8月 2010年9月
购买意愿 29.7 36.9 30.7
收入预期 35.1 27.6 45.2
景气周期预期 4.8 13.4 53.5
注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势.
该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上年同期下降.
据GFK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完)
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--编译 于春红;审校 田建华
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