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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 14:13 BJT

〔表格〕德国10月GFK消费者信心指数持平于5.2,预估为5.0

2011年10月 2011年9月 2010年10月

GfK消费者信心指数 5.2 5.2 5.0

消费者信心指数分项 2011年9月 2011年8月 2010年9月

购买意愿 29.7 36.9 30.7

收入预期 35.1 27.6 45.2

景气周期预期 4.8 13.4 53.5

注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势.

该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上年同期下降.

据GFK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完)

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--编译 于春红;审校 田建华

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