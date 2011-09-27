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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 16:27 BJT

〔表格〕欧元区8月M3货供额与民间部门贷款增长较7月加速

路透法兰克福9月27日电---欧洲央行(ECB)周二发布的报告显示,欧元区8月货币供应量以及对民间部门贷款量的增长均较前月加快.

欧元区8月M3货供额较上年同期增长2.8%,民间贷款较上年同期增长2.6%;路透调查分别为增加1.9%及2.4%.

经季节调整後数据如下:

8月 7月 (前值)

M3年增长率(%) 2.8 2.1 (2.0)

M3三个月移动平均年增长率(%) 2.3 2.1 (2.1) (完)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

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--编译 隋芬;审校 于春红

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