〔东京汇市〕欧元回升,因欧洲救助基金或得到增强给市场带来希望

路透悉尼9月27日电---欧元兑美元周二从八个月低点缓慢爬升,因报导称欧洲正考虑增强救助基金,引发空头回补;鉴于交易商先前大量做空欧元,欧元极短期内或将延续涨势.

前两周大跌的亚洲货币亦反弹,帮助缓和市场对欧债危机蔓延至全球经济的担忧,并支持了欧元和其它风险货币.