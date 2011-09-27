〔东京汇市〕欧元回升,因欧洲救助基金或得到增强给市场带来希望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 欧元兑美元脱离八个月低点,受有关增强欧洲救助基金计划的报导提振
* 欧洲央行降息预期料破坏欧元较长期前景
* 风险货币反弹,亚洲货币结清仓位状况减轻
* 对日本当局干预的警惕令日圆受限
路透悉尼9月27日电---欧元兑美元周二从八个月低点缓慢爬升,因报导称欧洲正考虑增强救助基金,引发空头回补;鉴于交易商先前大量做空欧元,欧元极短期内或将延续涨势.
前两周大跌的亚洲货币亦反弹,帮助缓和市场对欧债危机蔓延至全球经济的担忧,并支持了欧元和其它风险货币.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)