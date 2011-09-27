〔全球市场〕亚股强劲反弹,寄望欧元区推新措救援希腊

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 日经指数早盘上涨1.8%,MSCI除日本外亚洲股指劲扬3.9%
* 美股上日收盘大涨逾2%
* 欧元兑美元走强至约1.3560美元
* 金价上涨1%至约每盎司1,640美元
* 美国原油期货站上每桶82美元,布兰特原油合约升破105美元
路透新加坡9月27日电---亚洲股市周二反弹,欧元守住涨势,因为投资者寄望欧元区决策者将推出新措施救援希腊,以避免银行业再陷危机.
金融股与全球性矿商类股强势反弹,不过一些投资者对过早乐观表示警惕.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)