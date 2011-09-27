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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 12:02 BJT

〔全球市场〕亚股强劲反弹,寄望欧元区推新措救援希腊

* 日经指数早盘上涨1.8%,MSCI除日本外亚洲股指劲扬3.9%

* 美股上日收盘大涨逾2%

* 欧元兑美元走强至约1.3560美元

* 金价上涨1%至约每盎司1,640美元

* 美国原油期货站上每桶82美元,布兰特原油合约升破105美元

路透新加坡9月27日电---亚洲股市周二反弹,欧元守住涨势,因为投资者寄望欧元区决策者将推出新措施救援希腊,以避免银行业再陷危机.

金融股与全球性矿商类股强势反弹,不过一些投资者对过早乐观表示警惕.

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