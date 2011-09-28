(重温稿)《台湾利率预测》央行本季料暂停升息循环,观望全球景气复苏

* 事件:中央银行第三季全体理监事会议

* 公布时间:本地时间9月29日(周四)下午5点左右

路透调查:

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐.果若成真,将使先前已连续五度的升息循环暂停,重贴现率暂时停泊在1.875%的两年以来高位.

不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.

观察重点:

--主计处8月间公布第二季经济成长率为5.02%,虽略高于原统计值,不过官方却下修了今年的经济成长率至4.81%,通膨率也下修至仅有1.59%.已有分析师表示,经济成长和通膨双重放缓之下,预料央行的升息循环有可能"停看听".[ID:nCT0473257]

--台湾8月出口257.9亿美元,年增率明显放缓至7.2%,进口金额231.6亿美元,年增率也仅剩6.4%.1-8月出口平均年增率15.7%,进口平均年增率17.6%.[TW/TRDCN]

--台湾8月CPI年增率为1.34%,低于预期.分析师认为,央行关注焦点将由物价转移至金融市场的动荡和欧美经济体的下行风险.[TW/CPICN]

--各国央行动态方面,韩国央行9月连续第三个月维持利率在3.25%不变.欧洲央行委员曾表示,不能完全排除欧洲央行降息的可能,但降息条件是经济情势明显恶化.(全球央行最新指标利率一览[ID:nCT0404594])

市场反应:

--对于央行本季的利率决策,金融市场原本一面倒地认为央行将持续升息,但欧债问题持续悲观,美国的景气复苏亦充满变数,金融市场气氛已转变为多数认为央行将停止升息,并已反映在利率敏感的市场价格中.

例如,在台币利率交换市场(IRS)中,一年期利率交换掉期TWDQM3TC1Y=成交水位已由8月间约0.92%的高位,下跌至目前的约0.86%.

--国际景气复苏脚步迟缓,令台股.TWII自第三季以来下跌约18%;而美元再成避险资产,台币兑美元TWD=TP第三季以来已下挫约5.5%.

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 升息幅度(基点) 重贴现率(%)

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4CAST 0 1.875

花旗集团 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

澳盛银行 0 1.875

汇丰集团 0 1.875

中国信托银行 0 1.875

渣打银行 0 1.875

兆丰证券 0 1.875

穆迪 0 1.875

台新投顾 0 1.875

永丰金控 0 1.875

IFR Markets 0 1.875

宝华综合经济研究院 +12.5 2.000

星展银行 +12.5 2.000

ING安智银行 +12.5 2.000

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中值 0 1.875

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