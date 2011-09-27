《企业看点》--9月27日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透9月27日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 上海市金融办主任方星海表示,为加快人民币国际化进程,上海将在央行指导下成立人民币投贷基金,在境外进行投资与贷款.其管理公司已下设于上海国际集团,目前尚未开始募集.[ID:nCN1988901]
* 行业日报Women's Wear Daily引述接近交易的消息人士报导,American ApparelAPP.A与亿万富翁投资者Ron Burkle旗下机构进行最後阶段谈判,以取得9,000万美元资金.[ID:nL3E7KQ2EL]
* 津巴布韦官方媒体报导,该国已经拒绝了渣打银行(STAN.L)关于对其津巴布韦业务所有权的计划,因为计划中当地持股比例低于规定的51%.[ID:nL3E7KQ2EL]
* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周一引述一位欧洲高层财经官员报导称,欧洲官员正在考虑为一个特殊目的载体(SPV)提供种子基金;该SPV将发行债券并买入欧洲主权债务,来遏制欧元区债务危机.[ID:nCN1989099]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)