《企业看点》--9月27日财务活动报导摘要

路透9月27日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海市金融办主任方星海表示,为加快人民币国际化进程,上海将在央行指导下成立人民币投贷基金,在境外进行投资与贷款.其管理公司已下设于上海国际集团,目前尚未开始募集.[ID:nCN1988901]

* 行业日报Women's Wear Daily引述接近交易的消息人士报导,American ApparelAPP.A与亿万富翁投资者Ron Burkle旗下机构进行最後阶段谈判,以取得9,000万美元资金.[ID:nL3E7KQ2EL]

* 津巴布韦官方媒体报导,该国已经拒绝了渣打银行(STAN.L)关于对其津巴布韦业务所有权的计划,因为计划中当地持股比例低于规定的51%.[ID:nL3E7KQ2EL]

* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周一引述一位欧洲高层财经官员报导称,欧洲官员正在考虑为一个特殊目的载体(SPV)提供种子基金;该SPV将发行债券并买入欧洲主权债务,来遏制欧元区债务危机.[ID:nCN1989099]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)