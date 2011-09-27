版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 13:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破105美元,因欧债危机忧虑暂缓且美元走软

路透新加坡9月27日电---油价周二在亚洲时段升破每桶105美元,因欧债危机相关忧虑暂时缓和,且美元走软触发市场买入美元计价资产.

欧洲央行一位高层人士周一表示,欧元区官员正在致力于增强本地区纾困基金的能力.同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.[ID:nCN1988565]

不过,分析师对油价此波涨势心存警惕,因投资者等候纾困计划细节之际,市场仍易受风险偏好变动的影响.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐