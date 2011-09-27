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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 13:34 BJT

〔东京美债〕公债小跌,欧洲提振援助基金能力的憧憬带来风险意愿

路透东京9月27日电---美国公债价格周二在亚洲市场小跌,有报导称欧洲正考虑扩大援助基金能力,这激发对风险资产的空头回补.

欧洲央行一位高层人士周一表示,欧元区官员正在致力于增强本地区纾困基金的能力.同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.[ID:nCN1988565]

交易员称公债跌势可能短暂,因决策者自希腊债务问题2009年爆发以来的持续争执,令其制定危机解决计划的能力仍面临严重质疑.

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