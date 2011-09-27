有了苹果新程序 异国交流无障碍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷9月26日电(记者 Natasha Baker)---身在异国，无论是问路还是在餐馆点餐，与当地人交流往往会有困难。
翻译公司myLanguage为iPhone开发的Vocre应用程序，有助于打破前述困境，该软件可以把用户说的话翻译成外语。
该程序利用“群众外包”(crowd-sourcing)持续改善翻译的准确性，使用者表达时就像当地人一样自如。
myLanguage创始人兼执行长Andrew Lauder表示：“这就像你在大街上问你的朋友‘这句话用西班牙语怎麽说？’”
“这可能不完全像字典中翻的那样，但当你到世界某个特定的地方，这些表达方式往往是恰当的，这其中融合了当地口语和俚语。”
该程序目前支持九种语言，包括三种英语方言、西班牙语、法语、意大利语、德语、汉语和日语，并计划再添加一种语言。该应用可在苹果应用商店下载。（完）
--编译 靳怡雯;审校 张家伟
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)