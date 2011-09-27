〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扩大反弹之势,受助于空头回补

路透惠灵顿/悉尼9月27日电---澳元与新西兰元周二大幅反弹,因围绕欧洲问题的情绪略有改善,不过在欧元区官员对抗债务问题之际,人气仍易大幅摇摆.

澳元兑美元AUD=D4升至0.9864美元,高于纽约尾盘的0.9716,在24小时内已上涨超过0.02美元,因投资者削减空头仓位.但鉴于澳元兑美元周一跌至10个月低点0.9622,且上周大跌5%,这种反弹幅度仍属温和.