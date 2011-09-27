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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 14:09 BJT

〔东京汇市〕欧元从八个月低点回升,受欧洲救助基金增强报导提振

* 欧元兑美元脱离八个月低点,受有关增强欧洲救助基金计划的报导提振

* 欧洲央行降息预期料破坏欧元较长期前景

* 风险货币反弹,亚洲货币结清仓位状况减轻

* 对日本当局干预的警惕令日圆受限

路透东京9月27日电---欧元兑美元周二从八个月低点缓慢爬升,因报导称欧洲正考虑增强救助基金,引发空头回补;鉴于交易商先前大量做空欧元,欧元极短期内或将延续涨势.

前两周大跌的亚洲货币亦反弹,帮助缓和市场对欧债危机蔓延至全球经济的担忧,并支持了欧元和其它风险货币.

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