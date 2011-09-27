〔中国基金〕中信产业基金三期正在招募中,目标规模100-120亿元(更新版)

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* 正募集三期基金,目标100-120亿元--消息

* 首轮募集有望年底前结束

* 同时正募集一只并购基金,已募30亿元--消息

路透上海9月27日电---借助一期基金成功运作经验,中国中信证券(600030.SS)旗下知名私募股权(PE)基金--中信产业基金公司正在筹建新的基金.两位消息人士周二透露,该基金公司正在招募发行其三期基金,目标规模100-120亿元人民币.

消息人士还透露,中信产业基金公司同时亦在筹建一只并购基金,目标规模50亿元,目前承诺出资额约30亿元.

"若一切顺利,(三期产业基金)有望在11月份完成首轮募集."一位消息人士表示,基金认购起点金额为1亿元.

另一位消息人士透露,三期产业基金将投资于成长期和成熟期的企业,投资领域包括金融、消费零售、医疗健康等.

路透联络到中信产业基金公司人士,但其对上述消息不予置评,仅表示,"目前不方便评论,...可能要到年底才会有较明确的信息."

中国是全球最活跃的股权投资市场之一.快速增长的中国经济及相当多具成长性的优秀企业,吸引黑石(BX.N),德州太平洋[TPG.UL],凯雷[CYL.UL],红杉资本等全球知名股权投资基金在中国投入大量资金.

**背靠大树好乘凉**

北京一位业内人士指出,中信产业基金凭借其母公司中信集团和中信证券的背景,在大中型国企改制方面做得较为成功.其首期人民币基金目前共投了20多个项目,已基本将募集资金全部投资出去.

"中信在国企方面的关系比较深,像大连银行和西凤酒,都是其成功的投资范例,一些顶级外资PE都没能进去."他说.

中信产业基金一期,即中信绵阳产业基金的总规模达90亿元人民币,于2008年12月成立,定位于成长基金,其投资项目包括大连银行、万得信息、红星美凯龙等,其中一期基金投资的贝因美(002570.SZ)已实现上市.

而一期基金投资的陜煤股份A股首次公开发行(IPO)申请,也已通过中国证监会发审委审核.该公司拟发行不超过20亿股A股,计划使用募集资金172.5亿元.

不过业内人士亦指出,作为人民币基金主要退出渠道的A股市场近阶段表现较为低迷,而且中信产业三期基金认购起点金额较高,未来该基金的募集会有一点难度.

中信产业基金管理公司是中信集团公司和中信证券从事投资业务的专业公司,曾被清科集团评为2010年私募股权投资机构30强.目前管理一只人民币基金和一只美元基金,其中二期美元基金规模9.9亿美元.(完)