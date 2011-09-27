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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 14:20 BJT

〔全球金市〕美国期金、期银进一步上涨

路透新加坡9月27日电---美国期金GCcv1周二扩大涨幅,上涨逾4%至每盎司1,660.2美元,有望创下2009年3月来最大日涨幅;美国期银SIcv1进一步上涨,涨幅超过6%至每盎司31.88美元,有望创下两个半月来最大日涨幅.(完)

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