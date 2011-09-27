〔全球金市〕美国期金、期银进一步上涨

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透新加坡9月27日电---美国期金GCcv1周二扩大涨幅,上涨逾4%至每盎司1,660.2美元,有望创下2009年3月来最大日涨幅;美国期银SIcv1进一步上涨,涨幅超过6%至每盎司31.88美元,有望创下两个半月来最大日涨幅.(完)
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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