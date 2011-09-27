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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 14:15 BJT

〔韩国股市〕收盘创2009年1月末来最大单日百分比涨幅,外资转为买超

路透首尔9月27日电---韩国股市周二录得2009年1月末以来的最大单日百分比涨幅,收涨5%且扳回之前三日录得的部分跌幅,因外资转为买超.

综合股价指数(KOSPI).KS11跳升5.02%至1,735.71点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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