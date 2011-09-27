中兴Blade智能手机销量超500万部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月26日电---中兴通讯(000063.SZ)周一表示，该公司明星机型Blade智能手机销量超过500万部。日前中兴通讯获得中国联通(0762.HK)(CHU.N)200万部的订单。
Blade是中兴通讯大举进军智能手机市场的关键机型。该机型使用谷歌(GOOG.O)安卓系统，消费者对廉价智能手机迅速增长的需求令其受益。
市场研究公司CCS Insight分析师杰夫・布雷伯(Geoff Blaber)表示：“中兴在推动安卓系统低成本手机增长方面走在前列，并且是推动安卓手机价格下降的重要角色。”
“中兴对既有智能手机制造商构成重大挑战。低廉的价格意味着，很少有制造商能有如此规模在这一颇具前景的行业盈利。”
Blade采用600MHz处理器，3.5英寸电容触摸屏。该机型在芬兰等欧洲多国畅销。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)