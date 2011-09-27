〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收涨,期待出台欧债危机解决方案(更新版)

(新增最新报价)

* 人民币兑美元即期小幅收涨

* 欧元反弹,美元指数走软

* 投资者期待欧盟能够出台危机解决方案

路透上海9月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期小幅收涨.市场对欧债危机的极度悲观情绪正慢慢缓和,投资者期待欧盟能够出台一份有效的危机解决方案,欧元反弹,美元指数相应走软.

华南一银行外汇交易员说,"早上一开盘,美元的买盘还是比较强的,和中间价的点差一度到过两百多,後来即期有所回落,目前的点差只有一百多点,这个过程正好也是欧元走的比较强的时候."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3992 6.3880 6.4000 6.3760 6.3735 6.4006

他表示,尽管海外NDF市场波动剧烈,并且一度看贬人民币兑美元未来表现.但从近期公布的中间价来看,央行近期维持市场稳定的态度是非常明确的,而且也看不出有任何的贬值意图.另外,客盘结汇需求仍然大于售汇,这很好了体现了国内市场对人民币未来走势的看法.

有关欧元区当局正考虑采行更为大胆的举措来应对自身问题的报导陆续传出,提振了市场人气,不过前行之路还有许多障碍需要跨越.美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,一项计划包括设立一家特殊目的机构从银行买入问题债务,而且再以之发行能与欧洲央行(ECB)交换的新证券.[ID:nCT0476723]

美元指数.DXY下跌0.35%,至78.09点.

以下为北京时间17:11,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3755/05 6.3970

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4550/50 6.4850

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水421点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3571元.

东京汇市欧元兑美元周二从八个月低点缓慢爬升,因报导称欧洲正考虑增强救助基金,引发空头回补;鉴于交易商先前大量做空欧元,欧元极短期内或将延续涨势.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)