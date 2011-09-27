〔日本股市〕日经指数收涨近3%,市场寄望欧洲正在制定债务危机方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京9月27日电---日本股市日经指数周二收高近3%,上日触及两年半最低收盘位.日股与其他风险资产悉数上涨,因市场寄望欧洲领导人正在制定解决债务危机的方案,此外日股也受到分红相关买盘的支撑.
日经指数.N225收涨2.8%,报8,609.95点,在连续两日收低後收涨,受投资者重回市场的扶助.东证股价指数.TOPX收涨2.7%,报748.55点.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)