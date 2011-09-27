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亚洲 | 2011年 9月 27日 星期二 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数收涨近3%,市场寄望欧洲正在制定债务危机方案

路透东京9月27日电---日本股市日经指数周二收高近3%,上日触及两年半最低收盘位.日股与其他风险资产悉数上涨,因市场寄望欧洲领导人正在制定解决债务危机的方案,此外日股也受到分红相关买盘的支撑.

日经指数.N225收涨2.8%,报8,609.95点,在连续两日收低後收涨,受投资者重回市场的扶助.东证股价指数.TOPX收涨2.7%,报748.55点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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