〔中国债市〕利率债收益率略涨,资金利率上扬抑制买盘

路透上海9月27日电---中国银行间债市周二利率产品收益率小幅上行,震荡较为剧烈.债市收益率经过前期的下滑後,出现正常的技术性反弹.同时,资金利率出现上扬,亦压制买盘.

"前期(收益率)跌了这麽久,调整一下也正常,不可能一口气跌下去吧,"华南一券商交易员表示.

他并指出,考虑到跨季度因素,央行公开市场操作比较温和.不过受到大盘新股影响,今日资金利率有所上扬;待申购资金解冻後,资金面料不会出现明显紧张,至少不会牵绊债市表现.

央行今日招标发行的20亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;今日未进行正回购操作.10月公开市场到期量高达3,770亿元.

上述交易员认为,进入10月,由于公开市场到期量放量,且集中在前两周,不排除央行会利用大量正回购平滑到期的可能性,届时可能会对债市形成一定压力.

中国银行间市场周二上扬,其中隔夜品种受大盘新股--中国水电影响,上行近100个基点(bp).市场人士称,利率虽然走高,但并未出现资金紧张的情况.目前投资者较为盲目,对于一些需求集中的期限,首笔成交起到决定性作用.[CN/CN]

剩馀期限约0.16年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.24元,对应收益率3.2143%,成交122.45亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.0540 4.6850

上日 3.0992 3.7867

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9249/3.8449

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6640/3.5991

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3422/4.2512(完)

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