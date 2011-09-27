〔中国债市〕利率债收益率略涨,资金利率上扬抑制买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国银行间债市周二利率产品收益率小幅上行,震荡较为剧烈.债市收益率经过前期的下滑後,出现正常的技术性反弹.同时,资金利率出现上扬,亦压制买盘.
"前期(收益率)跌了这麽久,调整一下也正常,不可能一口气跌下去吧,"华南一券商交易员表示.
他并指出,考虑到跨季度因素,央行公开市场操作比较温和.不过受到大盘新股影响,今日资金利率有所上扬;待申购资金解冻後,资金面料不会出现明显紧张,至少不会牵绊债市表现.
央行今日招标发行的20亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;今日未进行正回购操作.10月公开市场到期量高达3,770亿元.
上述交易员认为,进入10月,由于公开市场到期量放量,且集中在前两周,不排除央行会利用大量正回购平滑到期的可能性,届时可能会对债市形成一定压力.
中国银行间市场周二上扬,其中隔夜品种受大盘新股--中国水电影响,上行近100个基点(bp).市场人士称,利率虽然走高,但并未出现资金紧张的情况.目前投资者较为盲目,对于一些需求集中的期限,首笔成交起到决定性作用.[CN/CN]
剩馀期限约0.16年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.24元,对应收益率3.2143%,成交122.45亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 4.0540 4.6850
上日 3.0992 3.7867
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9249/3.8449
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6640/3.5991
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3422/4.2512(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)