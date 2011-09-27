更正:〔欧元债市〕德债期货低开,因风险资产延续涨势

(因译文有误,内文第二段应为扩大"周一",非"周二"跌幅)

路透伦敦9月27日电---德国公债期货周二低开,风险资产延续暂时性复苏势头,因市场寄望欧元区决策者正在制定解决债务危机的果断措施,不过涨势急速逆转的风险仍然很高.

德债期货FGBLc1开盘下跌72个跳动点至136.55,扩大周一逾1个大点的跌幅.欧元区官员正在考虑扩大纾困基金的规模.

欧洲股指期货STXEc1指向会大涨,尾随亚股走强.

但由于没有确切的提案,欧洲金融稳定机构(EFSF)若有大幅改变必须经过成员国冗长的批准过程,因此近期对避险德债的胃纳可能再起.

"对于未来计画似乎有点众说纷纭,但无论通过与否...这是典型的欧盟大型会议後的上涨行情,但问题是能否持续个两三天以上?,"一名交易商表示.

PIA First技术分析显示,德债动能仍偏空,只有合约突破137.66,才有新的买进讯号出现;137.66为周一日高.9月13日开盘价136.13则是下一道技术支撑位.

今日稍後,意大利的标债活动将陆续展开.本周稍後则将发行较长期债券,将测试投资人的胃纳.

希腊议员料将在1600GMT左右的投票中通过最新的地产税案.希腊持续推进撙节举措,以确保取得下一批纾困资金.(完)

--编译 李春喜/戴素萍;审校 田建华/龚芳

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