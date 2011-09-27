更正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元略微下跌,因避险情绪减弱

(更正:因译文有误,最後一段应为"瑞郎",而非"法郎")

* 有关欧洲或增强援助基金的报导扶助欧元

* 瑞士8月消费指数创下九年最大单月降幅

路透苏黎世9月27日电---瑞郎兑欧元周二略走软,兑美元则几近持平,因市场寄望欧元区或增强援助基金,避险情绪退居其次.

欧元兑美元周二从八个月低点缓慢爬升,因报导称欧洲正考虑增强救助基金,引发空头回补;鉴于交易商先前大量做空欧元,欧元极短期内或将延续涨势.[FRX/CN]

但对决策者制定计划迅速处理危机能力的质疑持续,令欧元仍然脆弱.也一直有猜测认为欧洲央行银行会在下次会上放宽政策.

"对遏制欧元区危机政策措施的臆测,令风险偏好有所稳定,"法国农业信贷银行分析师在一份报告中说."欧洲央行讲话的人继续暗示在10月放宽政策,至少放宽流动性方面的政策,同时降息的理由加强."

0606GMT时,瑞郎兑欧元下跌0.1%,交易价格为1.2214瑞郎.瑞郎兑美元持平.(完)

--编译 艾茂林/梁睿雪;审校 田建华

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