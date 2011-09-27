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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 14:44 BJT

〔金属期市〕LME期铅升逾5%,市场寄望希腊危机解决措施出台

路透上海9月27日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铅涨幅超过5%,市场寄望欧元区能推出措施解决希腊危机.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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