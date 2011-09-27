〔澳洲股市〕收高3.6%,因欧债忧虑缓解带动矿业股和银行股上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透9月27日电---澳洲股市周二收高3.6%,录得近三年来最大单日涨幅,此前市场寄望欧洲将找到削减希腊债务和支撑欧洲银行业的方法,忧虑有所缓解,带动矿业股和银行业股上涨.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数跳涨140.7点,收于盘中高位4,004.6.
澳股今日涨幅为2008年12月以来的最大单日涨幅,在连跌三周後升穿4,000点心理大关.
从近期剧烈跌势中反弹的大盘股有,麦格理银行(Macquarie Bank)(MQG.AX)暴涨9.4%,力拓(RIO.AX)(RIO.L)大涨5.4%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)