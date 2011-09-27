〔澳洲股市〕收高3.6%,因欧债忧虑缓解带动矿业股和银行股上涨

路透9月27日电---澳洲股市周二收高3.6%,录得近三年来最大单日涨幅,此前市场寄望欧洲将找到削减希腊债务和支撑欧洲银行业的方法,忧虑有所缓解,带动矿业股和银行业股上涨.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数跳涨140.7点,收于盘中高位4,004.6.

澳股今日涨幅为2008年12月以来的最大单日涨幅,在连跌三周後升穿4,000点心理大关.

从近期剧烈跌势中反弹的大盘股有,麦格理银行(Macquarie Bank)(MQG.AX)暴涨9.4%,力拓(RIO.AX)(RIO.L)大涨5.4%.(完)